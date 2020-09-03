مستشار السيسي: 8 أنواع من "كورونا" في العالم 7 منها موجودة في مصر

المصدر: متابعات – سمير سعيد

قال مستشار الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، لشؤون الصحة والوقاية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، إن هناك توقعات بزيادة إصابات فيروس كورونا "كوفيد19" في مصر الفترة المقبلة، وأسباب ذلك معروفة نتيجة تراكم الإجازات والتزاحم خلال عيد الأضحى المبارك، ولكن هذه الزيادات لن تُقارن بالفترة ما بعد عيد الفطر.

وتحدث تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" الذي تبثه قناة "صدى البلد" المصرية، عن مدى إمكانية وصول عدد الإصابات في مصر لـ "صفر"، قائلًا: "لن نصل لذلك، لا نحن أو أي دولة أخرى"، ولكن من المتوقع أن تقل الحالات بشدة وتنخفض للغاية وكذلك انخفاض شراسة الفيروس.

وأشار مستشار السيسي لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن هناك 8 أنواع من فيروس كورونا في العالم، وتم عمل دراسات في مركز الأبحاث المتميز رفيع المستوى في جامعة عين شمس، "وجدنا لدينا 7 أنواع من الفيروس موجود في مصر من الـ الموجودة في العالم".

وتابع: " هناك فرق شديد بين العدوى والمرض، كل مريض بكورونا أخذ العدوى وليس كل من أخذ العدوى مصاب بالفيروس".

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