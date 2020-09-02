قرقاش يبحث مع شاباط توطيد مجالات التعاون بين الإمارات وإسرائيل

المصدر: أبوظبي - وام

اجتمع وزير الدولة للشؤون الخارجية الدكتور أنور بن محمد قرقاش اليوم مع مئير بن شاباط مستشار ورئيس الأمن القومي الإسرائيلي والذي يرأس الوفد الإسرائيلي الذي يزور الدولة. وبحثا في تفاصيل زيارة الوفد وفرص التعاون الثنائي والتطورات في المنطقة.

كما تطرقا خلال المحادثات التي جرت في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي الي تعزيز فرص السلام والاستقرار، حيث شدّد معاليه على أنّ معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية تمثل خطوة إيجابية في دفع فرص السلام في المنطقة وستؤسّس لعلاقات ثنائية راسخة في مجالات عدة: اقتصادية وعلمية وتكنولوجية وتنموية وثقافية وسياحية، لتصب نتائجها في صالح البلدين والمنطقة عموماً.

وأضاف أن المعاهدة ساهمت في تعليق ضم إسرائيل للأراضي الفلسطينية ووفرت فرصة تاريخية للعودة إلى المفاوضات في مسعانا المشترك للوصول الي سلام مستدام يعزز امن المنطقة و استقرارها.

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