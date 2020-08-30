لبنان.. تيار المستقبل يعتزم ترشيح مصطفى أديب رئيسا للوزراء

المصدر: بيروت - رويترز

قال رئيس الوزراء البناني السابق فؤاد السنيورة العضو البارز في تيار المستقبل اللبناني اليوم الأحد إن التيار الذي يقوده رئيس الوزراء السابق سعد الحريري سيرشح سفير لبنان لدى ألمانيا مصطفى أديب لمنصب رئيس الوزراء وذلك خلال مشاورات رسمية غدا.

ومن شأن هذا الإعلان أن يجعل أديب المرشح الأوفر حظا للمنصب.

واستقالت حكومة حسان دياب في وقت سابق هذا الشهر بعد الانفجار الكارثي في مرفأ بيروت.

وكانت صحيفة «النهار» قد قالت أن مصطفى أديب هو مرشح رؤساء الحكومة السابقين وتالياً كتلة المستقبل.

وتحظى التسمية بميثاقية طائفية وسياسية، ما يؤمن لأديب الخطوة الأولى للسير بأمان في طريق الاستشارات والتأليف.

والسفير أديب شغل منصب مدير مكتب الرئيس نجيب ميقاتي في طرابلس سابقاً.

ومن المتوقع حسب «النهار» أن يبلغ سعد الحريري أعضاء كتلته بالاسم، على أن تبدأ الاستشارات النيابية في قصر بعبدا غداً عند التاسعة صباحاً بأصوات مؤمنة لتكليف أديب تشكيل الحكومة.

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