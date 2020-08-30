24.61 مليون إصابة بـ«كورونا» على مستوى العالم.. والوفيات 832804

المصدر: عواصم - وكالات

أصيب أكثر من 24.61 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما أن 832804 أشخاص توفوا جراء الفيروس. وفيما سجلت الهند زيادة جديدة في حالات الإصابة اليومية بالفيروس، بدأت شركة أدوية صينية البحث مع دول عدة السماح بتجربة لقاحها ضد فيروس كورونا، الذي تقوم بتطويره.

وحسب إحصاء لـ«رويترز» أصيب أكثر من 24.61 مليون شخص بفيروس كورونا على مستوى العالم، كما أن 832804 أشخاص توفوا جراء الفيروس.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة القائمة مسجلة 180859 حالة وفاة وخمسة ملايين و885178 حالة إصابة.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني مسجلة 118649 حالة وفاة وثلاثة ملايين و761391 حالة إصابة.

وأعلنت الهند تسجيل 76472 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، أمس، وهو ما يقل بقليل عن الأرقام القياسية التي شهدتها على مدى اليومين الماضيين، لكن الأعداد تواصل الزيادة ليصبح تفشي الفيروس هناك الأسوأ على مستوى العالم في الوقت الراهن.

وسجلت الهند 3.46 ملايين حالة إصابة خلال الجائحة لتكون الثالثة على مستوى العالم من حيث عدد الإصابات بعد الولايات المتحدة والبرازيل. لكن الهند تخطت البلدين في عدد الإصابات اليومية على مدى أسبوعين تقريباً.

وزادت حصيلة الوفيات 1021 لتصل إلى 62550 شخصاً وفقاً لبيانات وزارة الصحة الاتحادية، على الرغم من أن وسائل الإعلام المحلية أشارت إلى إمكانية تخفيف بعض القيود المفروضة على الانتقالات داخل البلد اعتباراً من الأسبوع الحالي.

وفي روسيا تجاوزت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد، أمس، حاجز الـ17000 حالة بعد تسجيل 111 حالة جديدة خلال يوم واحد، ليبلغ العدد الإجمالي 17025 حالة وفاة.

وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا بروسيا - في تقريرها اليومي - عن ارتفاع عدد الإصابات الجديدة خلال الساعات الـ24 الماضية بتسجيلها 4941 إصابة مقارنة بـ4829 في اليوم السابق، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 985346 حالة، بالإضافة إلى تماثل 5917 حالة للشفاء خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ مجموع المتعافين 804383 شخصاً، لينخفض بذلك عدد الحالات النشطة إلى 163938، حيث إن 25.7% من المصابين الجدد لم تظهر عليهم أعراض المرض.

في الأثناء تجري شركة «كان سينو بيولوجيكس» الصينية للأدوية محادثات مع العديد من الدول للسماح بتجربة لقاحها ضد فيروس كورونا، الذي تقوم بتطويره على مجموعات صغيرة من الأشخاص قبل استكمال تجارب السلامة والفاعلية واسعة النطاق، طبقاً لما ذكرته وكالة «بلومبرغ» للأنباء أمس، نقلاً عن صحيفة «وول ستريت جورنال».

وتجري الشركة مباحثات مع باكستان والعديد من دول أميركا اللاتينية وبعض الدول المتقدمة، طبقاً لما ذكرته الصحيفة نقلاً عن نائب رئيس قسم «النشاط الدولي» بشركة «كان سينو» بيير مورجون.

وقال التقرير إنه يمكن استخدام جرعات لدى موظفي الرعاية الصحية والموظفين الطبيين الآخرين، إذا تم منح الموافقة الطارئة، مضيفاً أنه لم يوافق أحد على السماح به بعد.

وأضاف التقرير نقلاً عن أحد ملفات الشركة أن الجيش الصيني سمح باستخدام لقاح «كان سينو» قبل استكمال اختبارات نهائية واسعة النطاق.

وكانت شركة «كان سينو» ومقرها مدينة تيانغين قد برزت كواحدة من أسرع الشركات لتصنيع لقاح في مايو الماضي، عندما أصبحت أول شركة تنشر دراسة علمية كاملة حول تجاربها البشرية المبكرة، وهي خطوة حاسمة نظراً لأنها تسمح للباحثين بتقييم الإمكانية الدوائية للمنتج.

روسيا تتجاوز حاجز الـ17000 وفاة بـ«كورونا»، والهند تسجل زيادة في الإصابات.

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