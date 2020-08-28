مصر.. ضبط محمود عزت القائم بأعمال مرشد «الإخوان» بمخبئه في القاهرة

المصدر: القاهرة - د. ب. أ

أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الجمعة القبض على القيادى الإخوانى الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، مختبئا بإحدى الشقق السكنية بالتجمع الخامس شرق العاصمة المصرية القاهرة.

وقالت الوزارة في بيان أصدرته صباح اليوم «استمرارا لجهودها في التصدي للمخططات العدائية التي تستهدف تقويض دعائم الأمن والاستقرار والنيل من مقدرات البلاد ورصد تحركات القيادات الإخوانية الهاربة التي تتولى إدارة التنظيم الإخواني على المستويين الداخلي والخارجي، فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني باتخاذ القيادي الإخواني الهارب محمود عزت القائم بأعمال المرشد العالم للإخوان ومسؤول التنظيم الدولي للجماعة الإرهابية من إحدى الشقق السكنية بمنطقة التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة مؤخرا وكرا لاختبائه على الرغم من الشائعات التي دأبت قيادات التنظيم الترويج لها بتواجده خارج البلاد بهدف تضليل أجهزة الأمن».

وأضاف البيان إنه عقب استئذان نيابة أمن الدولة العليا تم دهم الشقة وضبط الإخواني، حيث أسفرت عملية التفتيش عن العثور على العديد من أجهزة الحاسب الآلي والهواتف المحمولة التي تحتوى على البرامج المشفرة لتأمين تواصلاته وإدارته لقيادات وأعضاء التنظيم داخل وخارج البلاد، فضلا عن بعض الأوراق التنظيمية التي تتضمن مخططات التنظيم التخريبية.

وتابع البيان:«يعد القيادي الإرهابي المسؤول الأول عن تأسيس الجناح المسلح بالتنظيم الإخواني الإرهابي والمشرف على إدارة العمليات الإرهابية والتخريبية التي ارتكبها التنظيم بالبلاد عقب ثورة 30 يونيو 2013 وحتى ضبطة والتي كان من أبرزها:

- حادث اغتيال النائب العام السابق هشام بركات أثناء خروجه من منزله باستخدام سيارة مفخخة والتي أسفرت عن إصابة 9 مواطنين، خلال 2015.

- حادث اغتيال العميد وائل طاحون أمام منزله بمنطقة عين شمس عام 2015.

- حادث اغتيال أركان حرب عادل رجائى أمام منزله بمدينة العبور 2016.

- محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز النائب العام المساعد السابق باستخدام سيارة مفخخة بالقرب من منزله بالتجمع الخامس 2016.

- حادث تفجير سيارة مفخخة أمام معهد الأورام خلال شهر أغسطس 2019 والتي أسفرت عن مقتل 20 مواطنا وإصابة 47 آخرين.

وأضاف بيان الداخلية أن المتهم أشرف على أوجه النشاط الإخواني الإرهابي كافة ومنها:

- الكتائب الإلكترونية الإخوانية التي تتولى إدارة حرب الشائعات وإعداد الأخبار المفبركة والإسقاط على الدولة بهدف إثارة البلبلة وتأليب الرأي العام.

- توليه مسؤولية إدارة حركة أموال التنظيم وتوفير الدعم المالي له وتمويل كافة أنشطته واضطلاعه بالدور الرئيس من خلال عناصر التنظيم بالخارج في دعم وتمويل المنظمات الدولية المشبوهه واستغلالها في الإساءة للبلاد ومحاولة ممارسة الضغوط عليها فى العديد من الملفات الدولية.

وسرد البيان الأحكام التي صدرت ضد الإخواني المقبوض عليه محمود عزت القائم بأعمال مرشد جماعة الإخوان الإرهابية غيابيا وأبرزها:

- الإعدام في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر» تخابر«.

- الإعدام في القضية رقم 5643 لسنة 2013 قسم أول مدينة نصر»الهروب من سجون وادي النطرون«.

- المؤبد في القضية رقم 6187 جنايات قسم المقطم»أحداث مكتب الإرشاد«.

- المؤبد في القضية رقم 5116 جنيات مركز سمالوط»أحداث الشغب والعنف بالمنيا".

- ومطلوب ضبطه وإحضاره في العديد من القضايا الخاصة بالعمليات الإرهابية وتحركات التنظيم الإرهابي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news