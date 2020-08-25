اتصال هاتفي بين البواردي و وزير الدفاع الإسرائيلي

المصدر: أبوظبي - وام

أجرى وزير الدولة لشؤون الدفاع محمد بن أحمد البواردي اتصالاً هاتفياً مع وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس تركز على معاهدة السلام الإماراتية الإسرائيلية.

وأعرب البواردي وغانتس عن قناعتهما أن هذه المعاهدة ستعزز فرص السلام والاستقرار في المنطقة و تمثل خطوة إيجابية في هذا الاتجاه متطلعين إلي تعزيز قنوات التواصل وتأسيس علاقات ثنائية راسخة لما يعود بالخير للبلدين والمنطقة.

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