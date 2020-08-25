الأردن يعلن إصابة وزير الاتصالات العراقي بفيروس «كورونا»

المصدر: عمان - د.ب.أ

قال وزير الدولة لشؤون الإعلام الأردني، أمجد عودة العضايلة، أمس، إن نتائج فحص وزير الاتصالات العراقي، أزكان شهاب الشيباني، بفيروس «كورونا»، التي أجريت له في الأردن، إيجابية. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن العضايلة قوله، إن ذلك تطلب تنفيذ الإجراءات الطبية المعمول بها حماية لصحة ضيف الأردن، خلال وجوده في المملكة ضمن زيارة عمل رسمية. وأكد أن الوزير محط ترحيب ورعاية واهتمام في الأردن، وله كامل الحرية في تلقي العلاج في المملكة أو العودة إلى العراق.

وكان الشيباني وصل إلى الأردن، الجمعة الماضي، في زيارة رسمية، وأُجري له فحص «كورونا» ضمن إجراءات البروتوكول الصحي المعمول به.

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