انفجار يغرق سورية بالظلام

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد وزير النفط والثروة المعدنية السوري على غانم، وقوع انفجار استهدف خط الغاز العربي في ريف دمشق، أدى إلى انقطاع التيار الكهرباء عن مختلف أنحاء البلاد، ليل الأحد.

ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن غانم قوله: "بعد تقييم الوضع، تبين أن الانفجار الذي تعرض له خط الغاز العربي بين منطقتي عدرا والضمير في ريف دمشق ناجم عن اعتداء إرهابي".

وأوضح غانم في وقت سابق أن الانفجار استهدف الخط الرئيسي المغذي للمنطقة الجنوبية، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء في كل سوريا، بحسب الوكالة الرسمية.

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