ترامب يعلن إصدار تفويض لعلاج "كورونا" من بلازما متعافين

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أفاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال مؤتمر صحافي اليوم، بأن هيئة الغذاء والدواء الأميركية أصدرت تفويضا لعلاج فيروس كورونا المستجد من بلازما المتعافين.

وأوضح ترامب أته تم جمع عدد من عينات بلازما متعافين لعلاج مصابين بـ "كورونا".

وكانت هيئة الغذاء والدواء الأميركية قررت، في وقت سابق من اليوم، اعتماد بلازما دم المتعافين من كورونا لعلاج المصابين بالفيروس.

من جانبه قال فريق ترامب لمواجهة فيروس كورونا إنه يبحث عن علاج يقلل نسبة الوفيات من كبار السن، موضحا أن برنامج بلازما المتعافين يخضع لدراسة بنوعين من العلاج.

وأشار الفريق إلى أنه حصل فقط على تفويض لاستخدام بلازما المتعافين.

وتعد الولايات المتحدة أكثر الدول تضررا في العالم جراء تفشي وباء كورونا، حيث سجلت أكثر من 5.6 مليون إصابة، فيما حصد الفيروس هناك أرواح أكثر 176 ألف شخص حتى الآن.

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