الأردن يمدد إغلاق معبره الحدودي مع سورية لأسبوع ثانٍ

المصدر: عمان - أ.ف.ب

قرّر وزير الداخلية الأردني سلامة حماد، أمس، تمديد إغلاق معبر جابر الحدودي مع سورية لأسبوع ثانٍ اعتباراً من اليوم، بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا المستجد في صفوف العاملين في المركز الحدودي، حسبما أفاد مصدر رسمي أردني.

وتزايدت الإصابات المحلية بفيروس كورونا في الأردن، بعد أن كانت تقتصر على الأردنيين العائدين من الخارج والمقيمين في أماكن الحجر الصحي. وسجلت الثلاثاء الماضي 40 إصابة منها 30 محلية.

كما سجل الأسبوع الماضي العديد من الإصابات في صفوف العاملين في معبر جابر الحدودي مع سورية، أغلبها بين موظفي الجمارك والمخلصين.

وقالت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن وزير الداخلية قرر أمس، تمديد إغلاق مركز حدود جابر أسبوعاً آخر من صباح اليوم الخميس.

وقرر حماد الأسبوع الماضي إغلاق مركز جابر الحدودي مع سورية لمدة أسبوع، بعد تسجيل 25 إصابة بفيروس كورونا أغلبها في صفوف العاملين في المعبر على أن تتم مراجعة وتقييم الإجراءات.

وبحسب الوزير، فإن «العمل في مركز حدود العمري (مع المملكة العربية السعودية) لايزال جارياً ولم يغلق المركز»، مشيراً إلى «الطلب من الموظفين العاملين في المركز عدم مغادرته لحين ظهور نتائج فحص (كورونا)».

• الإصابات في معبر جابر أغلبها بين موظفي الجمارك والمخلصين.

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