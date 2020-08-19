طحنون بن زايد يستقبل رئيس الموساد يوسي كوهين

المصدر: أبوظبي - وام

استقبل سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان، مستشار الأمن الوطني، رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، يوسي كوهين، الذي زار دولة الإمارات، أمس.

وأشاد سموه بالجهود الحثيثة المبذولة من يوسي كوهين، التي أسهمت في نجاح التوصل لمعاهدة السلام بين الإمارات وإسرائيل، والتي ستسهم بشكل إيجابي في إحلال السلام في المنطقة، بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات بين البلدين.

وأكد سموه أن دولة الإمارات ستبقى على الدوام صاحبة فكر ومبدأ راسخ، يتمثل في إعلاء قيم السلام والتسامح وتعزير الدبلوماسية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار في المنطقة والعالم، ولن تألو جهداً في ذلك، مشيراً سموه إلى أن تسارع التقدم العلمي والتكنولوجي يتطلب البحث عن الممارسات والخبرات من مختلف الدول، نظراً إلى ما يلعبه ذلك من استشراف للمستقبل، وما يضمن بدوره مستقبلاً أفضل لشعوب المنطقة.

• طحنون بن زايد يؤكد أن الإمارات ستبقى على الدوام صاحبة فكر ومبدأ راسخ في إعلاء قيم السلام والتسامح وتعزير الدبلوماسية، بما يسهم في ترسيخ الاستقرار في المنطقة والعالم.

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