السعودية تسجل 31 حالة وفاة و1413 إصابة جديدة بـ «كورونا»

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية أمس، تسجيل 31 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 3369 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحافي أمس، إلى تسجيل 1413 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 297 ألفاً و315 حالة.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 1528 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 264 ألفاً و487 شخصاً.

وفي بغداد أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية أمس، تسجيل 76 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في العراق إلى 5785 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحافي إلى تسجيل 4293 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 172 ألفاً و583.

ولفتت إلى أن 2571 مصاباً تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 122 ألفاً و700. من جهتها، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، أمس، تسجيل ‭‭‭‭‭498‬‬‬‬‬ إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وثلاث وفيات خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت في بيان صحافي، إنه تم الإعلان صباح أمس، عن حالتي وفاة «لمريض من محافظة الخليل ومريض من محافظة نابلس، فيما سجلت حالة وفاة ثالثة لمريض في جبل المكبر داخل مدينة القدس».

وأضافت الكيلة في بيانها، أن القدس تصدرت الإصابات الجديدة مسجلة 194 حالة تلتها الخليل بإجمالي 104 حالات، بينما توزعت بقية الإصابات على مناطق مختلفة في الضفة الغربية إلى جانب إصابة واحدة في قطاع غزة.

وفي الجزائر، عاد العديد من القطاعات الاقتصادية والخدمية أمس، إلى العمل تدريجياً وفق شروط صارمة تنفيذاً لقرارات الحكومة المرتبطة بتخفيف قيود الإغلاق التي فرضها تفشي جائحة «كورونا» في البلاد. وجرى إعادة فتح المساجد التي تتسع لـ1000 مصل، فما فوق، أمام المصلين، كما تم فتح الشواطئ والمتنزهات والفنادق والمطاعم والمقاهي في وجه المواطنين بعد نحو خمسة أشهر من الإغلاق. وشهدت العاصمة الجزائرية تسجيل توافد متباين على هذه الأماكن خلال الفترتين الصباحية والمسائية. كما لوحظ انتشار الشرطة وجهاز الدفاع المدني والمتطوعين للعمل على احترام التدابير الوقائية التي أقرتها الحكومة، كالارتداء الإجباري للكمامة وفرض مسافة التباعد الجسدي لمنع انتقال العدوى.

وحذّرت الحكومة من أن عدم الالتزام بالإجراءات الصحية الوقائية سيتسبب في الغلق الفوري للفضاء أو النشاط المعني حتى لا يكون سبباً في تفشي الفيروس مجدداً. يُشار إلى أن الجزائر سجلت حتى الجمعة، 1351 وفاة و37 ألفاً و664 إصابة بفيروس كورونا، مقابل 26 ألفاً و308 حالات شفاء، بحسب البيانات الرسمية لوزارة الصحة.

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حالة وفاة و5785 إصابة جديدة بفيروس كورونا في العراق.

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