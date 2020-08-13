اكثر من 750 ألف وفاة في العالم بفيروس كورونا

المصدر: باريس - أ ف ب

أسفر فيروس كورونا المستجد عن وفاة 750 ألف شخص حول العالم منذ اكتشافه في الصين في ديسمبر، وفق تعداد أجرته وكالة فرانس برس استناداً إلى مصادر رسمية اليوم الساعة 12,10 ت غ.

بالإجمال، سجلت 750 ألفا وثلاث وفيات في العالم من عشرين مليونا و667 ألفا و684 إصابة.

وكانت أكثر المناطق تضرراً، بحسب التعداد، هي أميركا اللاتينية والكاريبي التي سجلت 228 ألفا و572 وفاة، بينما سجلت نحو نصف الوفيات في العالم في أربع دول: الولايات المتحدة (166 ألفا و38 وفاة) والبرازيل (104 ألفا و201 وفاة) والمكسيك (54666) والهند (47033).

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