إندونيسيا تبدأ اختبار لقاح صيني ضد «كوفيد-19»

المصدر: جاكرتا - أ.ف.ب

بدأت إندونيسيا، أمس، اختبار لقاح صيني ضد فيروس كورونا المستجد، طوره مختبر «سينوفاك بيوتيك» على 1600 متطوع.

واللقاح، الذي أطلق عليه اسم «كورونافاك»، هو أحد اللقاحات القليلة، التي بلغت المرحلة الثالثة الأخيرة من التجارب السريرية قبل الموافقة عليه. وسبق أن اختبر هذا اللقاح على 9000 متطوع في البرازيل، وهي ثانية أكثر الدول تضرراً في العالم من فيروس كورونا المستجد بعد الولايات المتحدة.

وتواجه إندونيسيا، وهي رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، زيادة في عدد الإصابات بالوباء، فيما تسجل حتى الآن 127 ألف إصابة، وأكثر من 5700 وفاة.

ويشارك حاكم مقاطعة جاوة الغربية، التي تضم أكبر عدد من السكان في إندونيسيا، مع نحو 1620 شخصاً في التجارب السريرية، التي من المقرر أن تستمر حتى فبراير. وتنوي السلطات الإندونيسية، في حال ثبت أن اللقاح آمن وفعال في نهاية هذه الاختبارات، إنتاج ما يصل إلى 250 مليون جرعة لهذا الأرخبيل الشاسع، الذي يبلغ عدد سكانه نحو 270 مليون نسمة.

وزار الرئيس الإندونيسي، جوكو ويدودو، أمس، مصنعاً في مدينة باندونغ، الواقعة في وسط جزيرة جاوة، وتديره شركة الأدوية «بيو فارما»، المملوكة للدولة، والذي من المقرر أن ينتج اللقاح.

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