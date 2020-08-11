«كورونا» يضرب نيوزيلندا مجددا بعد 100 يوم من «صفر» إصابات

المصدر: ولينغتون - د. ب. أ

أعلنت نيوزيلندا اليوم الثلاثاء تسجيل أربع حالات إصابة بفيروس كورونا، وذلك عقب مرور 100 يوم دون تسجيل أي حالات عدوى محلية.

وقالت رئيسة الوزراء غاسيندا أرديرن إن الحالات تشمل أسرة في أوكلاند، ولكن أكثر من مكان عمل تضرر من هذه الحالات.

وفي الوقت الحالي، لم يتمكن المسؤولون من معرفة مصدر العدوى.

وأضافت أرديرن«على الرغم من أننا عملنا بجدية لمنع هذا السيناريو، فنحن خططنا أيضا واستعدينا له».

وقد طٌلب من السكان في أوكلاند البقاء في المنازل ابتداء من غدا الأربعاء، على أن تغلق المدارس لمدة ثلاثة أيام.

وقال المدير العام لقطاع الصحة أشيلي بلومفيلد «من المحتم أن نيوزيلندا سوف تسجل المزيد من حالات العدوى المحلية، هذا فيروس خبيث».

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