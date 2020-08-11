مصدر أمني عراقي: انفجار قرب معبر على الحدود مع الكويت

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

وقع انفجار الثلاثاء قرب معبر على الحدود بين العراق والكويت، حسب ما أكدته مصادر أمنية.

وقالت المصادر إن الانفجار على الحدود بين العراق والكويت نجم عن استهداف ميليشيا مسلحة لقاعدة عسكرية أميركية، وفقا لما جاء في موقع "العربية".

وأضاف المصدر أن الميليشيا قامت بتهريب عبوة ناسفة إلى داخل قاعدة للجيش الأميركي قرب الحدود مع الكويت.

من جهته، قال مراسلنا إن التفجير وقع قرب معبر جريشان بين العراق والكويت، وقد قامت به ميليشيات كتائب حزب الله العراقي.

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