حريق كبير بجبل مشغرة في لبنان

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قالت الوكالة اللبنانية الوطنية للإعلام في لبنان، إن حريقا هائلا شب مساء يوم الجمعة في جبل مشغرة.

وأفادت الوكالة، أن حريقا هائلا شب مساء اليوم في جبل مشغرة، وسارع عناصر من الجيش والدفاع المدني والاهالي، إلى العمل على محاصرة النيران، في ظل ظروف صعبة نظرا لوعورة المنطقة.

وأوضحت الوكالة، أن دائرة النيران اتسعت لاحقا، بسبب الرياح، وطالت النيران العديد من المنازل على أطراف البلدة من جهة جبل مشغرة قرب حي المنشية في الحارة الفوقا، بالإضافة إلى أشجار السنديان المعمر، وانضم إلى مكافحي الحريق عناصر من الهيئة الصحية الاسلامية والبلدية ومتطوعون.

وبحسب الوكالة فقد ناشد أبناء المنطقة كل من يستطيع المساعدة التدخل، مطالبين قيادة الجيش بارسال مروحية للمساهمة في عمليات إخماد الحريق.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news