(تحديث مستمر).. 73 قتيلاً و3700 جريح في انفجار مرفأ بيروت

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

أكد وزير الصحة اللبناني حمد حسن مساء الثلاثاء سقوط ما لا يقل عن 73 قتيلاً وإصابة نحو 3700 شخص إثر الإنفجار الذي وقع في مرفأ بيروت.

وهز الإنفجار أنحاء متفرقة بالعاصمة اللبنانية بيروت وأرسل موجات صدمة في أنحاء العاصمة اللبنانية هشمت الواجهات الزجاجية للمباني وانهارت الشرفات.

وهز الانفجار الأعنف من نوعه في بيروت منذ سنوات الأرض حتى أن بعض السكان اعتقدوا أن هناك زلزالا. وخرج الناس إلى الشوارع مذهولين تتساقط دموعهم وبعضهم مصابون بجروح يحاولون معرفة ما حدث لأقاربهم.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان ومصدران أمنيان أن الانفجار وقع في مستودع للمفرقعات بمرفأ بيروت. وقال مصدر أمني ثالث إنه كانت هناك مواد كيماوية مخزنة بالمنطقة.

وأظهرت لقطات مصورة للانفجار تداولها السكان عبر وسائل التواصل الاجتماعي عمود دخان يتصاعد من منطقة المرفأ أعقبه انفجار هائل. ويبدو أن دوي الانفجار كان كبيرا لدرجة أن من كانوا يصورون لحظاته الأولى سقطوا أرضا من الصدمة.

وذكر الحساب الرسمي للرئاسة اللبنانية على تويتر أن الرئيس ميشال عون دعا إلى اجتماع عاجل للمجلس الأعلى للدفاع الوطني.

وتضاربت الأنباء حول سبب الحريق الذي أدى للانفجار أو نوعية المتفجرات التي كانت بالمستودع.

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