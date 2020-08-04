انفجار ضخم يهز بيروت.. سقوط عشرات الإصابات ودمار هائل

المصدر: بيروت - وكالات

وقع انفجار كبير الثلاثاء في مرفأ بيروت، وفق ما أفاد مصدر أمني، تسبّب بوقوع عشرات الإصابات وبدمار كبير في أنحاء مختلفة من العاصمة اللبنانية.

ولم يعرف بعد سبب الانفجار الذي هز العاصمة. وقال مصدر أمني إنه وقع في مرفأ بيروت القريب من وسط العاصمة، مشيرا إلى وقوع انفجارين.

وشوهد دخان كثيف يتصاعد من مكان الانفجار.

وأقفلت القوى الأمنية كل الطرق المؤدية إلى المرفأ، ومنع الصحافيون من الاقتراب. ولم يسمح إلا لسيارات الإسعاف والدفاع المدني بالمرور.

وتردّد دوي الانفجار في كل أنحاء العاصمة، وصولا إلى مناطق بعيدة عنها. كما أفاد أشخاص في جزيرة قبرص المواجهة للبنان عن سماع صوت الانفجار.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية أن حريقا كبيرا اندلع في العنبر رقم 12 بالقرب من صوامع القمح في مرفأ بيروت، في مستودع للمفرقعات، وسمع دوي انفجارات قوية في المكان، ترددت أصداءها في العاصمة والضواحي.

وشاهدت صحافية في وكالة فرانس برس عشرات الجرحى يصلون إلى مستشفى أوتيل ديو في الأشرفية في شرق بيروت، وبينهم أطفال.

وكان عدد كبير منهم مغطى بالدماء من رأسه حتى أخمص قدميه.

كما شاهد صحافيون في وكالة فرانس برس سيارات متوقفة ومتروكة في وسط الشارع القريب من المرفأ وقد لحقتها أضرار بالغة.

كما لحقت أضرار بالغة بالمباني وتناثر الزجاج في كل مكان.

وقالت امرأة في وسط العاصمة لصحافي في فرانس برس "شعرت بما يشبه هزة أرضية، ثم دوى الانفجار. شعرت بانه أقوى من انفجار العام 2005 الذي قتل رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري".

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