مجلس الأمة الكويتي: صحة الأمير تحسنت بشكل ملحوظ

المصدر: الكويت - رويترز

نقل حساب مجلس الأمة (البرلمان) الكويتي على "تويتر" عن رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد الصباح قوله للنواب في جلسة، اليوم الثلاثاء، إن هناك "تحسنا ملحوظا" في صحة الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي يُعالج حاليا في الولايات المتحدة الأميركية.

وقال رئيس الوزراء "أطمئن المجلس من خلال معالي الأخ الرئيس (رئيس البرلمان) عن صحة صاحب السمو. وهناك تحسن ملحوظ ولله الحمد ونسأل الله العلي القدير أن يمن على سموه بالشفاء العاجل ويعود للكويت قريباً".

والشيخ صباح، (91 عاما) في الولايات المتحدة لاستكمال العلاج بعد خضوعه لعملية جراحية في الكويت بسبب مشكلة صحية.

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