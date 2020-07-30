الأردن: مرسوم ملكي بإجراء انتخابات «النواب»

المصدر: عمان - وكالات

قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخابات في الأردن، أمس، تحديد يوم 10 نوفمبر المقبل لإجراء الانتخابات النيابية.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أمس، أن هذا القرار يأتي استناداً لأحكام الدستور الأردني، ولأحكام قانون الانتخاب لمجلس النواب وتعديلاته.

وكانت الإدارة الملكية السامية أصدرت مرسوماً، أمس، بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب الـ19.

وستجرى الانتخابات في وقت تواجه فيه الدولة انكماشاً اقتصادياً حاداً بسبب تفشي مرض «كوفيد-19».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news