الأردن: إجراء الانتخابات النيابية 10 نوفمبر

المصدر: عمان - بترا

قرر مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب في الأردن تحديد يوم العاشر من نوفمبر المقبل موعداً لإجراء الانتخابات النيابية.

ويأتي هذا القرار استناداً لأحكام المادة (34) من الدستور الأردني 2016، واستنادا لأحكام المادة (4) /الفقرة (أ) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (6) لسنة 2016 وتعديله وأحكام المادة (12) الفقرة ب من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب وتعديلاته رقم (11) لسنة 2012.

وكان العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني قد أصدر قراراً اليوم بإجراء الانتخابات النيابية لمجلس النواب التاسع عشر.

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