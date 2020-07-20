تجارب على لقاحين ضد "كورونا" أظهرت وجود "استجابة مناعية"

المصدر: باريس - أ ف ب

أظهر لقاحان قيد التطوير ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، أحدهما بريطاني والآخر صيني، استجابة مناعية جيدة، بحسب نتائج تجربتين سريريتين منفصلتين بينتا كذلك أنهما آمنين للمرضى، ونشرت الاثنين نتائجهما مجلة "ذي لانسيت" البريطانية الطبية.

وأنتج اللقاح الأول الذي تطوره جامعة أكسفورد بشراكة مع شركة أسترازينيكا "استجابة مناعية قوية" في تجربة على أكثر من ألف مريض، أما الثاني الذي يطور بدعم من شركة "كانسينو بيولوجيكس" الصينية، فقد حقق نتيجة جيدة في مجال إنتاج الأجسام المضادة لدى الغالبية من بين 500 مريض في تجربة منفصلة.

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