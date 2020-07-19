روحاني: 35 مليون إيراني إضافي معرضون للإصابة بفيروس كورونا

المصدر: طهران - أ.ف.ب

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس، أن نحو 35 مليون إيراني إضافي معرضون لخطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد، لأن البلاد ليس لديها مناعة جماعية بعد.

وبينما يبلغ عدد الإصابات المسجلة رسمياً في إيران 271.606 حالات، أشار روحاني إلى أن 25 مليون شخص (من السكان البالغ عددهم نحو 81 مليون نسمة) ربما أصيبوا منذ تسجيل الحالات الأولى في فبراير.

وأكد روحاني في اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة الجائحة نقله التلفزيون «لم نحقق بعد المناعة الجماعية»، مضيفاً أن «25 مليون إيراني قد يصابون بالمرض»، بحسب تقرير لقسم البحوث بوزارة الصحة.

وذكر ملحق إعلامي للرئيس في تغريدة على «تويتر» بعد ساعات قليلة، أن «الـ25 مليون شخص» هم «أولئك الذين أصيبوا بالفيروس وباتوا يتمتعون بمناعة».

وأضاف روحاني «يجب أن نتوقع أن ما بين 30 إلى 35 مليون آخرين معرضون لخطر الإصابة»، مضيفاً أن البلاد يجب أن تستعد لاستقبال عدد مضاعف من المصابين في المستشفيات مقارنة بالأشهر الخمسة الماضية، وفقاً للتقرير. ومناعة القطيع تعني نسبة الأشخاص المحصنين ضد الفيروس (من طريق الإصابة أو اللقاح) التي يجب تحقيقها للحد من خطر عودة الوباء. وتأتي مداخلة روحاني في الوقت الذي يبدو فيه أن فيروس كورونا المستجد ينتشر من جديد منذ بداية مايو في إيران، الأكثر تضرراً من الوباء في الشرق الأوسط. وأعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة سيما سادات لاري الخميس عن 188 وفاة جديدة بسبب المرض، ليصل المجموع إلى 13979.

كما أبلغت لاري عن 2166 إصابة جديدة مؤكدة خلال الـ24 ساعة الماضية. ودفع ارتفاع عدد الإصابات والوفيات السلطات إلى فرض وضع الكمامة في الأماكن العامة مع السماح لأكثر المحافظات تضرراً بفرض قيود، آخرها طهران. ولم تفرض السلطات إغلاقاً شاملاً، بل اكتفت بإغلاق المدارس وإلغاء المناسبات العامة ومنع السفر بين المحافظات في مارس لكن هذه القيود رفعت مذاك.

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