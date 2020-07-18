تعقيم مساجد مكة بتقنية تقضي على الفيروسات في 30 ثانية

المصدر: مكة ■د.ب.أ

بدأت في مكة المكرمة حملة جديدة لتعقيم 250 مسجداً من الفيروسات من قبل جمعية «هدية الحاج والمعتمر» الخيرية، بالشراكة مع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية.

وقال منظمون للحملة في بيان أمس: تستخدم الجمعية في عمليات التعقيم تقنية «مايكروسيف» المعتمدة من هيئة الدواء والغذاء السعودية، وهي تقنية صديقة للبيئة، وخالية من الكحول، ومكوناتها من الماء النقي المؤكسد، بما يضمن الحفاظ على سلامة وصحة المصلين.

وتشمل الإجراءات «تعقيم المساجد من الفيروسات والجراثيم، ووضع ملصقات تحديد مسافة التباعد بين المصلين، وتوفير سجاد صلاة لاستخدام العمال ومن في حكمهم».

من جانبها، قالت صفا القدومي، مدير عام مجموعة مايكروسيف، ومقرها دبي، إن تقنية التعقيم المستخدمة في تطهير مساجد مكة أجيزت من منظمة الغذاء والدواء الأميركية، وعلامة المطابقة الأوروبية، وإدارة السلع الدوائية والعلاجية بأستراليا.

وذكرت صفا القدومي أن تقنية التعقيم لا تحتوي على مواد كيميائية، ولا تسبب أية أعراض جانبية أو حساسية للجلد أو العين، وليس لها رائحة، كون معظم مكوناتها من الماء النقي المؤكسد، وتستخدم عالمياً لتعقيم المستشفيات ومركبات الإسعاف، ومن بينها مركبات إسعاف دبي، لقدرتها على القضاء على الفيروسات والجراثيم بشكل فعال.

ولفتت إلى أن تقنية «مايكروسيف» تتميز بقدرتها على تعقيم المنشآت وسجاد المساجد والقضاء على الفيروسات خلال 30 ثانية، ما يجعل المساجد آمنة تماماً لإستقبال المصلين.

- تقنية التعقيم لا تحتوي على مواد كيميائية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news