أول لقاح روسي يطمح للحصول على موافقة دولية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال مسؤول روسي بارز إن موسكو تسعى لإنتاج 30 مليون جرعة لقاح مضاد للفيروس المسبب لمرض "كوفيد 19" خلال العام الجاري، مشيرا إلى أنه قد يكون أول لقاح يحصل على "موافقة دولية".

وأوضح رئيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر كيريل دميترييف لـ"رويترز"، أن هناك "شعورا عاما" بأن روسيا تحتاج إلى تطعيم ما بين 40 و50 مليون شخص.

وأعرب المسؤول عن اعتقاد أن بلاده ستكون في وضع جيد، في حال إنتاج 30 مليون جرعة محلية هذا العام، متوقعا أن تنتهي عملية التطعيم العام المقبل.

وبحسب هذا المسؤول، فقد انتهت روسيا هذا الأسبوع من المرحلة الثانية من التجارب السريرية من لقاحها المرتقب، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الثالثة في أغسطس المقبل.

وقال إن هناك آمالا كبيرة معلقة على اللقاح الواعد، مؤكدا أنه سيثبت نجاحه ضد "كوفيد 19".

وسجلت روسيا أكثر من 750 ألف إصابة بفيروس كورونا حتى الآن.

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