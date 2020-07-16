قرقاش: عالمنا العربي لن يكون مشاعاً للتدخل الإقليمي دون عقاب

المصدر: دبي – سمير سعيد

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، الدكتور أنور قرقاش، اليوم الخميس، إنه لا يمكن أن يكون العالم العربي وعواصمه مشاعاً للتدخل الإقليمي دون حساب أو عقاب.

وكتب قرقاش على حسابه في موقع "تويتر" قائلاً: "لا يمكن أن يكون عالمنا العربي وعواصمه مشاعاً للتدخل الإقليمي دون حساب او عقاب، ولا بد لزمن تدخل الحشود والميليشيات والمرتزقة الانكشارية أن يولّي. وسيحكم التاريخ بقسوة على من فرّط في سيادته ومن يستقوي بالقوى الإقليمية لهوى حزبي أو متذرعاً بضعف النظام العربي".

لا يمكن أن يكون عالمنا العربي وعواصمه مشاعاً للتدخل الإقليمي دون حساب او عقاب، ولا بد لزمن تدخل الحشود والميليشيات والمرتزقة الانكشارية أن يولّي. وسيحكم التاريخ بقسوة على من فرّط في سيادته ومن يستقوي بالقوى الإقليمية لهوى حزبي أو متذرعاً بضعف النظام العربي. — د. أنور قرقاش (@AnwarGargash) July 16, 2020

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