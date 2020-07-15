مستشار السيسي: فيروس جديد سيظهر في مصر بعد سنوات و"كورونا" سيعود في الشتاء

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أكد مستشار الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، للصحة والوقاية، الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن مركز بحثي مصري، يجري بحث على مصل لفيروس كورونا، ووصل لمرحلة ما قبل التجارب السريرية.

وقال تاج الدين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، إن مصر تتواصل يوميًا مع مراكز الأبحاث حول العالم، التي سيتاح لها تطعيم الفيروس، ليكون موجودًا في مصر فور إتاحته.

ولفت مستشار الرئيس المصري لشئون الصحة والوقاية، إلى أن شراسة فيروس كورونا تراجعت وقلت حدته، الأمر الذي جعل الحالات المصابة لا تعاني كثيرًا كما كان في بداية الجائحة، قائلاً: "كورونا سيتحول لمرض مزمن مثل الأنفلونزا، مثل أنفلونزا الخنازير، الذي أصبح فيروس موسمي يصيب الناس"، وتابع: "إذا ثبت عدد حالات الإصابة عند رقم محدد لمدة 5 أيام، ومن ثم تراجع بعد ذلك، نستطيع القول إن هناك منحنى للتراجع الكبير".

وأوضح: "هناك سيطرة على الموقف ولكن مازلنا في مرض وفيروس، ويجب أن نستمر في الإجراءات الصحية والتباعد الاجتماعي واستخدام المطهرات".

وعن احتمالية موجة ثانية من كورونا، قال: "في فصل الشتاء أكتوبر نوفمبر ديسمبر لغاية يناير فبراير، بيبقى فيه شتاء، والشتاء بيتشر فيه الفيروسات زي الأنفلونزا العادية، وغيرها مع الوضع في الاعتبار أن فيروس كورونا، موجود أصلا واتحور في الفيروس الجديد"، متوقعًا أن يضعف وينتهي، ويتحول لفيروس موسمي عادي.

وتوقع تاج الدين، أن يظهر فيروس جديد السنوات المقبلة: "وبعد عدة سنوات للأسف سيظهر فيروس جديد".

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