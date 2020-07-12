السعودية تسجل 30 حالة وفاة و2994 إصابة جديدة بـ «كورونا»

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية أمس، تسجيل 30 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 2181 حالة، وفيما أعلنت الكويت تسجيل ثلاث وفيات و478 إصابة جديدة بالفيروس، قالت وزارة الصحة الفلسطينية إنها سجلت 463 إصابة جديدة بالفيروس وحالتي وفاة.

وتفصيلاً، أشارت وزارة الصحة السعودية في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني إلى تسجيل 2994 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 229 ألفاً و480 حالة.

ولفتت إلى تسجيل 2370 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 165 ألفاً و396 شخصاً.

وفي الكويت أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس، تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة جراء مرض «كوفيد-19» الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 386 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور عبدالله السند في بيان صحافي، إنه تم تسجيل 478 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات في الكويت إلى 54 ألفاً و58 حالة.

وأشار إلى وجود 150 مصاباً يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق أمس، أن 747 مصاباً تماثلوا للشفاء خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين من «كورونا» إلى 43 ألفاً و961.

وأعلنت وزارة الصحة في سلطنة عمان أمس، تسجيل أربع وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في السلطنة إلى 248 حالة.

وقالت الوزارة في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني أمس، إنه تم تسجيل 1083 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في السلطنة إلى 54 ألفاً و697 حالة.

وأضافت أن الإصابات تشمل 786 حالة لعمانيين، و297 لغير عمانيين، مشيرة إلى أن 1030 مصاباً تماثلوا للشفاء، ليصل إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في السلطنة إلى 35 ألفاً و255 شخصاً.

وقالت الوزارة إن إجمالي الفحوص التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية بلغت 3833.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة المغربية أمس، تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة إلى 244 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني، إلى تسجيل 136 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات في المغرب إلى 15 ألفاً و464.

كما لفتت إلى شفاء 68 مصاباً، وبذلك يرتفع إجمالي المتعافين إلى 11 ألفاً و895، موضحة أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 840 ألفاً و350 حالة.

وشدّدت الوزارة على ضرورة الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية. وفي بغداد أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية أمس، تسجيل 2734 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين إلى 75194 حالة في جميع أنحاء العراق، فضلاً عن تسجيل 95 حالة وفاة. وبحسب الإحصائية، فقد بلغ مجموع الوفيات في العراق 3055 حالة بعد تسجيل 95 حالة وفاة أمس، في حين وصل إجمالي حالات الشفاء إلى 43079 حالة بعد تسجيل 1699 حالة شفاء. وفي رام الله قالت وزارة الصحة الفلسطينية أمس، إنها سجلت 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأضافت الوزارة في بيان أن 328 حالة من الإصابات الجديدة كانت في محافظة الخليل و85 في القدس و36 في محافظة رام الله والبيرة وثماني إصابات في محافظة بيت لحم وخمس إصابات في محافظة نابلس وواحدة في محافظة جنين. وذكرت الوزارة في بيانها أن هناك «16 حالة من بين المصابين موجودة في غرف العناية المكثفة، بينها 6 موصولة على أجهزة التنفس الاصطناعي».

وبلغ إجمالي الإصابات النشطة بفيروس كورونا منذ مارس 5827 حالة، فيما ارتفع عدد حالات الوفاة إلى 32.

وتفرض الحكومة الفلسطينية لليوم التاسع على التوالي إغلاقاً على الضفة الغربية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، في حين تسمح للصيدليات والمخابز ومحال البقالة والبنوك بالعمل.

تسجيل 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة بين الفلسطينيين.

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