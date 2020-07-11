بالفيديو.. الجيش المصري يجري مناورة كبرى على الحدود الغربية

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

شهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق محمد فريد، إحدى مراحل المناورة "حسم 2020" التي نفذتها تشكيلات من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة من الصاعقة والمظلات والقوات الخاصة البحرية بأحد المناطق الحدودية على الاتجاه الاستراتيجى الغربى لمصر، وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة وبحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية.

وقال المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية العميد أركان حرب تامر الرفاعي، إن المرحلة بدأت بتنفيذ مجموعة من الضربات الجوية المركزة من خلال عدد من الطائرات متعددة المهام لمراكز القيادة للعدو، وذلك تزامناً مع تنفيذ إسقاط مظلى لتأمين رأس الشاطئ.

أضاف أن عدد من الوحدات البحرية نفذت عدد من الأنشطة التدريبية في إطار العملية البرمائية ضد الأهداف السطحية غير النمطية، تضمنت تنفيذ رمايات للمدفعية البحرية بالأعيرة المختلفة، والضغط على الغواصات المعادية بمناطق عملها بواسطة قذائف الأعماق الصاروخية التي أصابت أهدافها بدقة مما أجبرها على الهروب وعدم تهديد التشكيل البحري .

وتابع أن مجموعات من القوات الخاصة البحرية نفذت إغارة ناجحة على هدف ساحلي وذلك باستخدام الزوارق السريعة التي تم دفعها من على حاملة المروحيات من طراز (ميسترال) ، فيما واصلت المدمرات والفرقاطات البحرية إطلاق عدد من الصواريخ سطح / سطح إضافة إلى قيام إحدى الغواصات بإطلاق صاروخ عمق / سطح وقيام إحدى التشكيلات الجوية بتنفيذ رمايات صاروخية جو/ سطح ، بالتزامن مع تنفيذ عملية إبرار ناجحة لعناصر الصاعقة على الساحل مع وصول وسائط الإبرار على الشاطئ تحت ستر الحماية الجوية والوقاية المحققة من وسائل الدفاع الجوي .

واختتمت الفاعليات بإطلاق الوحدات البحرية لعدد من صواريخ الهاربون والهاربون المكبسل من المدمرات والغواصات كما قامت عدد من الطائرات بتنفيذ مجموعة من الضربات الجوية المركزة على الأهداف السطحية المعادية على الساحل وتأمين عملية الإبرار المنفذه.

وتفقد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية القوات التي تمكنت من الاستيلاء على رأس الشاطىء وناقش القادة على كافة المستويات في أساليب القتال وأنسب أسلوب لتحقيق المهام في أقل وقت ممكن وبأقل خسائر ممكنة.

ونقل رئيس الأركان المصري تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، واعتزازهما بالجهد الذى يبذله رجال القوات المسلحة في كافة المهام التي توكل إليهم.

وأشار بيان المتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية إلى أن هذه المناورة على الاتجاه الاستراتيجي الغربي تأتى نظراً لما تمر به المنطقة من متغيرات حادة وسريعة.

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