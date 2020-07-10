السعودية تسجل 41 حالة وفاة و3183 إصابة جديدة بـ«كورونا»

المصدر: عواصم ■وكالات

أعلنت وزارة الصحة السعودية أمس، تسجيل 41 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 2100 حالة. وفيما سجلت الكويت ثلاث وفيات و833 إصابة جديدة بالفيروس، أعلن العراق تسجيل 103 حالات وفاة و2170 إصابة جديدة بكورونا.

وتفصيلاً، أشارت وزارة الصحة السعودية في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني أمس، إلى تسجيل 41 حالة وفاة جديدة بالفيروس، و3183 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 223 ألفاً و327 حالة.

ولفتت إلى تسجيل 3046 حالة شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 161 ألفاً و96 شخصاً.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الكويتية أمس، تسجيل ثلاث وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة في الكويت جراء مرض «كوفيد-19» الناجم عن الإصابة بالفيروس إلى 382 حالة.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة عبدالله السند، في بيان صحافي، إنه تم تسجيل 833 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى 52 ألفاً و840 حالة.

ولفت إلى أن 150 مصاباً يتلقون الرعاية الطبية داخل وحدات العناية المركزة.

وأعلنت وزارة الصحة الكويتية في وقت سابق أمس، أن 578 مصاباً تماثلوا للشفاء، ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 42 ألفاً و686.

وفي بغداد أعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية أمس، تسجيل 103 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في العراق إلى 2882 حالة.

وأشارت الوزارة في بيان صحافي إلى تسجيل 2170 إصابة جديدة بالفيروس ليصل إجمالي الإصابات إلى 69 ألفاً و612.

ولفتت الوزارة إلى أن 1623 مصاباً تماثلوا للشفاء ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 39 ألفاً و502 حالة.

وفي رام الله أظهرت بيانات وزارة الصحة الفلسطينية أمس، تسجيل 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالتي وفاة.

وقالت الوزارة في بيان، إن بين الإصابات «71 إصابة في مدينة القدس، وثماني إصابات في محافظة رام الله والبيرة، و151 في محافظة الخليل، وإصابة في محافظة طولكرم، و20 في محافظة بيت لحم، وثلاث في محافظة نابلس، وثمانٍ في محافظة أريحا والأغوار». وأضافت الوزارة «بلغ عدد الحالات الموجودة في غرف العناية المكثفة 15 حالة، وجميعها تتلقى العلاجات حسب البروتوكول الفلسطيني، بينها ثلاث حالات موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي». وذكرت أن إجمالي الحالات النشطة منذ انتشار الفيروس في مارس الماضي بلغ 5105 حالات، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 25. وتفرض الحكومة الفلسطينية لليوم السابع على التوالي إغلاقاً على الضفة الغربية لمواجهة انتشار فيروس كورونا، فيما تسمح للصيدليات والمخابر ومحال البقالة والبنوك بالعمل. وفي الرباط أفاد بلاغ للحكومة المغربية بأنه يمكن للمواطنين المغاربة والمقيمين الأجانب بالمملكة وكذا عائلاتهم العودة إلى المملكة ابتداء من 14 يوليو الجاري عبر نقاط العبور الجوية والبحرية. ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء أن الخطوط الجوية الوطنية ستبرمج عدداً كافياً من الرحلات الجوية لإنجاح هذه العملية، موضحة أنه يتعين على المسافرين تقديم اختبار الكشف عن فيروس كورونا «بي سي آر» لا تقل مدته عن 48 ساعة قبل صعود الطائرة. وحسب البلاغ ستتم برمجة بواخر لهذا الغرض حصرياً من ميناءي سيت بفرنسا، وجنوى بإيطاليا، مشيراً إلى أنه سيتعين على المسافرين بهذه البواخر تقديم اختبار «بي سي آر» لا تقل مدته عن 48 ساعة والتقيد بالتدابير الصحية الصارمة الموصى بها، كما يمكن إجراء اختبار كشف «بي سي آر» خلال السفر. وسيمكن للمغاربة المقيمين بالخارج وكذا الأجانب المقيمين بالمغرب مغادرة المملكة عقب مدة إقامتهم بالوسائل الجوية والبحرية نفسها. وسجل المغرب إجمالاً نحو 15 ألف إصابة بكورونا و242 حالة وفاة.

- المغرب يسمح لمواطنيه بالخارج بالعودة بداية من 14 يوليو.

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