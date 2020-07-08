السعودية تسجل 3036 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

سجلت السعودية، اليوم الأربعاء، 3036 إصابة جديدة بكورونا و3211 حالة شفاء

وأشارت الصحة السعودية في وقت سابق إلى أن العزل المنزلي للحالات المصابة يعني أنها لا تحتاج إلى البقاء في المستشفى وتتم متابعة حالتها الصحية بشكل مباشر من خلال التواصل مع أجهزة وزارة الصحة.

وأفادت بأن المملكة انطلقت في رحلتها لكشف ضحايا الوباء بمختبر واحد، واليوم آلاف المواقع تقدم الفحوصات في جميع مناطق المملكة.

وضاعفت وزارة الصحة السعودية خلال الأربعة أشهر الماضية، عدد الفحوصات لفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 وذلك منذ بداية ظهور الفيروس في المملكة. وكان عدد الفحوصات اليومية بمختلف القطاعات ما يقارب 1000 فحص يومياً، فيما وصل في الوقت الراهن إلى أكثر من 45 ألف فحص يومياً.

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