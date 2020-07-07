حارس مقبرة الشهيد أحمد منسي: شممت رائحة الجنة قبل دفنه

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

قال حارس مقبرة الشهيد المصري العقيد أركان حرب أحمد منسي الملقب بـ"الأسطورة"، رضا سامح ناجي، إنه حين قام بدفن جثمان الشهيد في عام 2017 وجد في المقبرة رائحة جميلة لم يشمها طوال حياته، وحينما سأل أحد الكبار سناً العاملين معه في الدفن قال له إن هذه رائحة الجنة.

وأوضح الحارس أن الشهيد أوصاه قبل وفاته بأن يدفنه بنفسه، واستقبل الخبر بحزن بالغ، مضيفاً في حديث بالفيديو لصحيفة "اليوم السابع" المصرية، أن الكثير من الأشخاص يأتون من أماكن بعيدة جداً لزيارة مقبرة الشهيد، والترحم عليه.

وتحل اليوم الثلاثاء، 7 يوليو، الذكرى الثالثة لاستشهاد أحمد منسى قائد الكتيبة 103 صاعقة المصرية، والذي استشهد في الهجوم الإرهابي الذي استهدف كمين البرث في شمال سيناء عام 2017، والذي تناولت قصة حياته أحداث مسلسل الاختيار الذي أذيع في شهر رمضان الماضي، وأدى شخصية أحمد منسي خلاله الفنان أمير كرارة.

وشهداء كمين البرث هم: "العقيد أحمد صابر محمد على المنسى، النقيب أحمد عمر الشبراوى، والملازم أول أحمد محمد محمود حسنين، والعريف محمد السيد إسماعيل رمضان، والجندي محمود رجب السيد فتاح، ومحمد صلاح الدين جاد عرفات، والجندي علي علي علي السيد إبراهيم، والجندى محمد عزت إبراهيم إبراهيم، والجندى مؤمن رزق أبو اليزيد".

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