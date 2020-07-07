أستراليا تأمر 5 ملايين شخص بالتزام منازلهم 6 أسابيع

المصدر: ملبورن - أ ف ب

تلقى أكثر من خمسة ملايين شخص أوامر بالتزام منازلهم في ملبورن، ثاني أكبر مدن أستراليا، الثلاثاء، مع إعادة فرض حجر جزئي إثر ارتفاع أعداد الإصابات بكوفيد-19.

وقال رئيس وزراء ولاية فيكتوريا وكبرى مدنها ملبورن، دانيال اندروز، إن الإغلاق سيبدأ منتصف ليل الأربعاء وسيستمر لستة أسابيع محذرا السكان من أنه لا يمكن الادعاء بأن أزمة فيروس كورونا المستجد انتهت.

ويأتي هذا الإعلان فيما سجلت المدينة الواقعة في جنوب شرق استراليا 191 حالة جديدة في 24 ساعة، ما يجعل من الصعب تتبع المخالطين للأشخاص المصابين بالفيروس.

وأضاف اندروز أنها أرقام عالية، مقرا في الوقت نفسه بأنه لا أحد يريد أن يجد نفسه في مثل هذا الوضع". وقال: "سيكون ذلك صعبا جدا للسكان".

ويتابع غالبية الطلبة الدراسة عن بعد فيما لن تتمكن المطاعم والمقاهي بعد الآن إلا من تقديم خدمة الطلبيات المسبقة لإيصالها إلى المنازل.

وتشمل هذه الإجراءات مدينة ملبورن في حين أنه اعتبارا من منتصف ليل الثلاثاء عزلت ولاية فيكتوريا عن بقية أنحاء البلاد بعد إغلاق حدودها.

ويتولى عناصر شرطة وجنود مراقبة عشرات نقاط العبور مع الولايات الأخرى، فيما نشرت طائرات بعضها بدون طيار.

والأسبوع الماضي أغلق حوالى 30 من أحياء ملبورن في إجراء شمل أكثر من 300 ألف نسمة وسيبقى ساريا حتى 29 يوليو. ومنذ ذلك الحين تم توسيعه ليشمل أحياء أخرى في المدينة.

وسجلت استراليا حوالى 9 آلاف إصابة بفيروس كورونا المستجد و106 وفيات.

ومعظم الحالات الجديدة اليومية أحصيت في ملبورن فيما يجري تخفيف الإجراءات في مناطق أخرى.

وكانت بؤرة جديدة من الإصابات ظهرت في فندق في ملبورن ينزل فيه الاستراليون العائدون من الخارج، وكذلك في أحد المتاجر في شمال المدينة.

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