4207 إصابات و52 وفاة جديدة بفيروس «كورونا» في السعودية

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت وزارة الصحة⁩ في المملكة العربية السعودية تسجيل 4207 حالات إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا⁩ المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 213 ألفاً و617 حالة، كما أعلنت تسجيل 52 حالة وفاة، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة إلى 1968 وفاة. وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل 4398 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 149 ألفاً و634 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أنها رفعت الطاقة الاستيعابية للمختبر الإقليمي بمنطقة عسير بنسبة تزيد على 100% في إجراء الفحوص المخبرية الخاصة بفيروس كورونا، لتصبح أكثر من 4000 فحص يومياً، كما سيستمر التوسع في رفع الطاقة الاستيعابية تدريجياً حتى تصل إلى أكثر من 7000 فحص.

وتابعت أنه تم دعم المختبر بمجموعة من القوى العاملة من مختلف المستشفيات، كما تم توفير عدد من الأجهزة المتطورة والحديثة بمختلف أنواعها للإسهام في تحسين وتجويد وتسريع الخدمة، لافتة إلى أن المملكة هيأت وجهزت المختبر الوطني بالمركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها، كما دشنت أخيراً عدداً من المختبرات والوحدات المتخصصة في أنحاء المملكة، وأسهمت في إحداث نقلة نوعية من خلال الحصول على نتائج الاختبارات في فترة قياسية، كما أسهمت في تعزيز الوقاية من فيروس كورونا.

وأوضحت الوزارة أنها تواصل تكثيف الفحوص المخبرية من خلال العديد من الإجراءات الفاعلة التي ساعدت في الاكتشاف المبكر للحالات المصابة بـ«كورونا»، واتخاذ الإجراءات السريعة للتعامل معها، حيث شملت هذه الإجراءات تنفيذ الفحص الموسع من خلال قيام الفرق الميدانية لوزارة الصحة بإجراء المسح النشط.

إلى ذلك، سجلت سلطنة عُمان، خلال 24 ساعة، 1557 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، وأفادت وزارة الصحة العُمانية، أمس، بأن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 47 ألفاً و735 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 218 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 29 ألفاً و146 حالة.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة، أمس، تسجيل 703 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال 24 ساعة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 50 ألفاً و644 حالة، فيما سجلت خمس حالات وفاة إثر إصابتها بالمرض، ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى أمس 373 حالة وفاة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية، الدكتور عبدالله السند، إن حالات الإصابة الـ703 تضمنت 463 حالة لمواطنين كويتيين، و240 حالة لغير الكويتيين، وأشار إلى تسجيل شفاء 538 حالة جديدة، ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء من الفيروس إلى 41 ألف حالة، مؤكداً تماثل تلك الحالات للشفاء بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

وفي المغرب، سجلت وزارة الصحة 114 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا، وحالة وفاة واحدة، خلال 24 ساعة، وأفادت الوزارة بأن إجمالي الحالات المصابة وصل 14 ألفاً و329 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 235 حالة وفاة، مشيرةً إلى أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 9837 حالة.

سلطنة عُمان تسجل 1557 إصابة خلال 24 ساعة.. و5 وفيات جديدة في الكويت.

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