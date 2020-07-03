الرئيس الفرنسي يعين جان كاستيكس رئيسا جديدا للحكومة

المصدر: باريس - وكالات

عين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، اليميني جان كاسيتكس وهو موظف حكومي ورئيس بلدية مدينة صغيرة غير معروف كثيراً رئيسا جديدا للوزراء خلفا لرئيس الوزراء المستقيل إدوارد فيليب وكلفه بتشكيل حكومة جديدة.

وكان كاستيكس البالغ من العمر 55 عاماً مساعدا سابقاً للرئيس الفرنسي السابق نيكولا ساركوزي، وهو ينتمي لحزب الجمهوريين ويرأس بلدية براد في جنوب غرب فرنسا، كما عُين منذ إبريل مفوضاً مشتركاً بين الوزارات لشؤون رفع إجراءات العزل.

وكان رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب قد غادر منصبه بعد أن شغله على مدى ثلاثة سنوات.

وقدّمت حكومة فيليب الجمعة استقالتها التي قبلها ماكرون، بعد بضعة أيام من الدورة الثانية للانتخابات البلدية التي شكلت انتكاسة للحزب الرئاسي.

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