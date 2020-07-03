السعودية تمدد إجراءات لتخفيف آثار جائحة «كورونا»

المصدر: عواصم - وكالات

أعلنت المملكة العربية السعودية، أمس، تمديد إجراءات لتخفيف آثار جائحة «كورونا».

وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أمس، نقلاً عن أمر صادر عن خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن المملكة مددت لمدة إضافية مبادرات حكومية عدة لدعم القطاع الخاص لتخفيف آثار تفشي فيروس «كورونا».

واستحدثت المملكة، في مارس، إجراءات مثل الإعفاء والتأجيل لبعض الرسوم والضرائب الحكومية لمدة ثلاثة أشهر.

وتتطلع السعودية حالياً لتمديد بعض تدابير الدعم لمدة غير محددة، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السعودية.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، أمس، تسجيل 54 حالة وفاة جديدة بفيروس «كورونا»، ليرتفع إجمالي الوفيات في المملكة جراء الإصابة بالفيروس إلى 1752 حالة.

وأشارت الوزارة، في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني، إلى تسجيل 3383 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة إلى 197 ألفاً و608 حالات.

ولفتت إلى تسجيل 4909 حالات شفاء جديدة، ليصل إجمالي المتعافين إلى 137 ألفاً و669 شخصاً.

من جهتها، أعلنت الكويت، أمس، شفاء 675 حالة جديدة من مرض «كوفيد-19» خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين في البلاد إلى 38 ألفاً و390 شخصاً.

وقالت وزارة الصحة الكويتية، في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية «كونا»، إنه تأكد تماثل تلك الحالات إلى الشفاء بعد إجراء الفحوص الطبية اللازمة والخطوات المتبعة بهذا الشأن.

وأعلنت وزارة الصحة العمانية، أمس، عن تسجيل 1361 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصبح العدد الكلي للحالات المسجلة في سلطنة عمان 42 ألفاً و555 حالة، إضافة إلى 188 وفاة، فيما تماثل 25 ألفاً و318 حالة للشفاء.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الفحوص التي أجريت خلال الـ24 ساعة الماضية 4049.

وأعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس، تسجيل 218 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 12 ألفاً و854.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي على موقعها الإلكتروني، إنه لم يتم تسجيل أي حالة وفاة أمس، ليستقر إجمالي الوفيات عند 228.

وأعلنت وزارة الصحة السورية، أمس، تسجيل 19 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وشفاء ثلاث حالات.

وقالت الوزارة، في بيان صحافي، إن عدد الإصابات المسجلة بفيروس «كورونا» في سورية بلغ، حتى الآن، 312 إصابة شفيت منها 113 وتوفيت تسع حالات.

وفي رام الله، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، عن تسجيل 220 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»، ما يرفع الحصيلة في فلسطين إلى 3315.

وأوضحت الوزارة، في بيان صحافي، أن عدد الحالات النشطة بلغ 2670 وحالات التعافي 634 والوفيات 11.

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