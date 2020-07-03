السعودية تدعم ترشح الإمارات للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن

المصدر: نيويورك ■وام

أعلنت المملكة العربية السعودية دعمها لترشح دولة الإمارات العربية المتحدة للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن للفترة 2022 - 2023.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، تأكيده أن المملكة العربية السعودية تدعم دولة الإمارات العربية المتحدة في ترشحها للعضوية غير الدائمة لمجلس الأمن للفترة 2022 - 2023 وتحث الدول على دعم ترشحها.

وأوضح الدكتور منزلاوي في كلمته خلال اجتماع مجموعة آسيا والمحيط الهادئ، الذي عقد افتراضياً أول من أمس برئاسة وفد جمهورية الصين الشعبية لدى الأمم المتحدة، أن المملكة العربية السعودية تتشارك مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، رؤيتها المعتدلة التي لا تدخر جهداً لإحلال السلام والأمن في العالم.

وأبان أن الإمارات نجحت في معالجة القضايا الرئيسة ذات الصلة الوثيقة بالتعاون الدولي والسلام والأمن والتنمية المستدامة، ولها بصمات إنسانية واضحة من خلال تعاونها الوثيق مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لتحقيق الهدف المشترك وهو إحلال السلام الدائم في الشرق الأوسط والعالم أجمع.وأشار إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تسعى دوماً إلى تعزيز رسالة السلام، ونشر ثقافة التسامح، ولا تألو جهداً في بذل المساعي الدبلوماسية الرامية إلى تسوية النزاعات بالطرق السلمية من خلال الحوار وبناء الثقة. ونوه الدكتور منزلاوي، في ختام الكلمة، بأن الإمارات تؤكد دوماً على التزامها بالعمل الجماعي وتمسكها بميثاق الأمم المتحدة، وتعزيزها للدبلوماسية المتعددة الأطراف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news