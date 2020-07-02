وزير الري المصري يحذر: انهيار سد النهضة في إثيوبيا يعني دماراً كاملاً للسودان

المصدر: متابعات – الإمارات اليوم

حذر وزير الري والموارد المائية في مصر، محمد عبد العاطي، من أن انهيار سد النهضة في إثيوبيا يعني دماراً كاملاً للسودان، ملقيا الضوء على خطر آخر يقلق السودانيين وهو تأثير السد الإثيوبي على السدود في البلاد.

جاء ذلك في مقابلة للوزير المصري على قناة DMC، حيث قال: "السودان قلق جدا على أمان سدوده وعلى تأثير سد النهضة، هناك أمران يقلقان السودان الحالة الأولى هي الانهيار، وهذا يعتبر دمار كامل للسودان، وما يهم السودان هو أمان السدود لأن هذا بالنسبة له سيترتب عليه تأثير جسيم جداً سواء حدث انهيار أو لم يحدث".

وأوضح: ماذا يعني هذا؟ الآن في أعلى كمية ماء تأتي خلال موسم الفيضان يأتي مليار متر مكعب تقريبا على المحطة السودانية التي على الحدود بين السودان وإثيوبيا، وبالتالي السدود السودانية مصممة لاستيعاب هذه الكمية، وإذا افترضنا أن السد الإثيوبي من غير تنسيق ضخ مليار ونص (متر مكعب من الماء) في اليوم، هذا سيدمر السدود السودانية وهذه الجزئية التي تقلق السودانيين جداً".

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