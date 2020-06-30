السعودية: 4387 إصابة و50 وفاة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة في المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، تسجيل 4387 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتسجيل 50 حالة وفاة.

وأضافت الوزارة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، أنه تم تسجيل 3648 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 130,766 حالة.

وأوضحت أن إجمالي حالات الإصابة بلغ 190 ألفاً و823 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الوفاة 1649 حالة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (4387) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (50) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (3648) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (130,766) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/Fb34yrVvUS — و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) June 30, 2020

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