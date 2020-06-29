أزمة كورونا تدفع اليابانيين إلى استخدام الأختام الإلكترونية

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

تجذب الخدمات التي تسمح للمستخدمين بتثبيت الأختام وإبرام العقود عبر الإنترنت الانتباه في اليابان في الوقت الذي تروج فيه العديد من الشركات للعمل عن بعد وسط انتشار فيروس كورونا الجديد.

ووفق ما نقله موقع “اليابان بالعربي”: بدأ عدد متزايد من الأشخاص في العمل من منازلهم وسط أزمة الفيروس، لكن الكثير منهم ما زالوا بحاجة إلى الذهاب إلى مكاتبهم لفحص المستندات الورقية وختمها بالأختام الشخصية.

وتهدف الخدمات إلى تعزيز استخدام الأختام الإلكترونية وخدمات التعاقد عبر الإنترنت لكسر ثقافة هانكو التقليدية في اليابان، والتي تنطوي على استخدام الأختام الشخصية حتى تصبح الوثائق رسمية.

وفقًا لمسح نشرته Adobe K.K في مارس / آذار، قال أكثر من 60٪ من المستجيبين إنهم اضطروا للذهاب إلى مكاتبهم لفحص المستندات وختمها خلال الوقت الذي طُلب منهم العمل فيه من المنزل.

تكثف الحكومة اليابانية من مراجعة اللوائح المتعلقة بنظام الأختام الرسمية، الذي يقال أنه يعطل جهود تعزيز العمل عن بعد.

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