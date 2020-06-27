السعودية: إجبار 3 قوارب إيرانية على العودة بعد دخولها المياه الإقليمية

المصدر: الرياض - واس

أعلن حرس الحدود السعودي اليوم السبت إن السعودية أجبرت ثلاثة قوارب إيرانية على التراجع بعيدا عن مياهها بعد أن أطلقت عليها طلقات تحذيرية.

وصرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود السعودي، أنه عند الساعة 18.30 من يوم الخميس الموافق 4/ 11/ 1441هـ، رصدت دوريات حرس الحدود البحرية ثلاثة قوارب إيرانية بعد دخولها المياه السعودية، حيث تم على الفور متابعتها وتوجيه إنذارات متكررة إليها بالتوقف، إلا أنها رفضت التجاوب.

ووفقاً للإجراءات المتبعة في هذه الحالات التي يتم فيها رفض التوقف، فقد تم التعامل مع تلك القوارب، وذلك بإطلاق طلقات تحذيرية، مما نتج عن ذلك إجبارها على إعادة إدراجها.

وأوضح المتحدث أن حرس الحدود يؤكد أنه لن يسمح بأي تجاوزات في مياه المملكة.

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