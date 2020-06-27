الولايات المتحدة وأوروبا تتصديان لعودة تفشي «كوفيد-19»

المصدر: واشنطن ■أ.ف.ب

تواجه الولايات المتحدة، التي سجلت أعلى حصيلة وفيات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بين دول العالم، ودول أوروبية عدّة، تزايداً في عدد الإصابات بالفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 480 ألف شخص في العالم، ويواصل انتشاره في أميركا اللاتينية.

وتفصيلاً، أعلن مدير «مراكز الوقاية من الأمراض ومكافحتها»، في الولايات المتحدة، روبرت ريدفيلد، أول من أمس، أن «5 أو 6 أو 7 أو 8% من الأميركيين أصيبوا، سواء عرفوا ذلك أم لم يعرفوا»، أي أكثر من 20 مليون شخص، وهو عدد أكبر بكثير من ذاك المعلن رسمياً، والبالغ 2.4 مليون شخص.

وبعد شهرين، منذ بدء انتشار الوباء، ارتفع عدد الإصابات الجديدة في الجنوب والغرب، ويقترب من أعلى المستويات التي سجلت في أبريل الماضي.

وكانت تكساس من بين الولايات الأكثر جرأة في استئناف النشاط، مطلع يونيو. وكان الحاكم الجمهوري للولاية، غريغ أبوت، واثقاً أن تكساس أفلتت من أسوأ وباء في الولايات المتحدة.

وسجلت في الولايات المتحدة 37 ألفاً و667 إصابة، و692 وفاة، خلال 24 ساعة، حسب «مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها»، ليقترب مجموع الوفيات بذلك من 122 ألفاً، في أعلى حصيلة بين دول العالم.

وتواجه 29 ولاية، حالياً، ارتفاعاً في عدد الإصابات.

وينسب الخبراء هذا الارتفاع الجديد في الإصابات إلى مجموعة من الإجراءات على المستوى الرسمي، وتسييس الأقنعة الواقية والتباعد، وانتشار ظاهرة «التعب من الحجر الصحي» بين الأميركيين على نطاق واسع.

وسجلت البرازيل الدولة الأكثر تضرراً في المنطقة نحو 55 ألف وفاة و1.2 مليون إصابة، بينما تجاوز عدد الوفيات في المكسيك، أول من أمس، 25 ألفاً، وبلغ عدد الإصابات 200 ألف.

وفي المكسيك، أعلن وزير المال، أرتورو هيريا، إصابته بالفيروس بعد ثلاثة أيام على لقائه الرئيس أندريس مانويل لوبيز أوبرادور. وقال على حسابه على «تويتر»: «أبلغت بإصابتي الأكيدة بالفيروس. لديّ أعراض خفيفة جداً، وأخضعت نفسي للحجر الصحي، سأواصل العمل من منزلي».

وبلغ عدد الوفيات بـ«كوفيد-19»، في المكسيك، أكثر من 25 ألف شخص، بينما أصيب به أكثر من 200 ألف.

وفي فرنسا، استأنف مطار أورلي الباريسي نشاطه، مع إقلاع أول رحلة متوجهة إلى مدينة بورتو في البرتغال، بعد توقف استمر ثلاثة أشهر. وأقلعت طائرة للرحلات الزهيدة تابعة لشركة «ترانسافيا»، صباح أمس، مدشنة بذلك عودة الرحلات التجارية إلى سماء باريس.

وفي مسعى للشعور بأن الحياة عادت إلى طبيعتها، تحدى عشرات السياح درجات الحرارة المرتفعة في باريس، وتسلقوا السلالم الحديدية لبرج إيفل، أثناء إعادة فتحه للسياح، دون المصاعد التي اعتبرت صغيرة جداً للالتزام بإجراءات التباعد الاجتماعي. وقالت تيريز (60 عاماً) من مدينة بربينيان (جنوب غرب فرنسا): «أنا أبكي.. لكنها دموع الفرح».

وفي بريطانيا، حيث بالغ البعض في الاستفادة من تخفيف الإجراءات، إذ شهد شاطئ مدينة بورنموث الساحلية الإنجليزية ازدحاماً لآلاف الأشخاص الذين قدموا للاستمتاع بأشعة الشمس، في وقت دعت فيه الحكومة، أمس، السكان إلى التزام الحذر.

وقال وزير البيئة، جورج يوستيس، لقناة «سكاي نيوز»، أول من أمس، إنه كان «يوماً حاراً بشكل استثنائي»، بلغت فيه الحرارة 30 درجة مئوية. وأضاف: «أعتقد أنه علينا دعوة الناس إلى التزام الحذر».

وكان المجلس المحلي لمدينة بورنموث وصف الوضع بـ«الحادث الكبير»، وقال إنه «صدم» بسلوك مرتادي الشواطئ.

من جهتها، أعلنت النرويج، التي لاتزال تفرض بعض القيود الصارمة على السفر، الخميس، أنها ستعمل على تخفيف الإجراءات مع دول شنغن والاتحاد الأوروبي، بحلول منتصف يوليو.

وكان المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، هانز كلوغي، حذر، أول من أمس، من أنه في 11 دولة «أدى انتقال العدوى المتسارع إلى انتشار واسع جداً من جديد، وإذا لم يتم الحد منه فسيدفع الأنظمة الصحية إلى حافة الهاوية مرة أخرى في أوروبا».

وعبرت السويد، أمس، عن استيائها من قرار منظمة الصحة العالمية اعتبار المملكة الواقعة في شمال أوروبا من «الدول التي تشهد عودة قوية» للوباء، موضحة أن ذلك نجم عن «تفسير خاطئ تماماً» للمعطيات السويدية.

وضمت لائحة الدول التي أعلنها الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية، أول من أمس، السويد وأرمينيا ومورلدافيا وشمال مقدونيا وأذربيجان وكازاخستان وألبانيا والبوسنة والهرسك وقرغيزستان وأوكرانيا وكوسوفو.

وفي البرتغال، أعيد فرض إجراءات حجر صحي على أجزاء من العاصمة لشبونة، كما حدث في منطقتين في غرب ألمانيا.

أما في إسبانيا فلم تسجل سوى ثلاث وفيات أمس، لكن وزارة الصحة أعلنت أنها تراقب عن كثب ثلاث بؤر للعدوى تثير القلق.

ولاتزال الحكومات تكافح من أجل تحقيق توازن بين احتياجات الصحة العامة لمكافحة فيروس أصاب 9.5 ملايين شخص في العالم، وتأثيره المدمر في الاقتصاد العالمي.

وتحاول الحكومات بجد منع الشركات من الاستغناء عن موظفين، ومن بينها إسبانيا التي مددت، أول من أمس، برنامج المساعدات المخصصة للبطالة الجزئية الممول من الدولة حتى نهاية سبتمبر، أي بعد ثلاثة أشهر مما كان مقرراً.

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