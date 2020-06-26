السعودية تسجل 3938 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وتعافي 120471

المصدر: متابعات الإمارات اليوم

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة، ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19) في المملكة إلى 174577 حالة مؤكدة، بزيادة 3938 إصابة عن المسجلة أمس.



وقالت وزارة الصحة السعودية، في بيان لها نشر على موقعها الرسمي اليوم الجمعة «تم تسجيل 2589 حالة تعافٍ جديدة، لترتفع الحالات الإجمالية للتعافي إلى 120471 حالة (69 % من إجمالي الإصابات المسجلة).

وأعلنت الوزارة تسجيل 46 حالة وفاة جديدة، ليصل عدد الوفيات الكلي إلى 1474 حالة وفاة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 52632 حالة، منها 2273 حالة حرجة.

وكان المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، محمد العبدالعالي أعلن أمس عدة إرشادات للترفيه بسلامة وصحة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وشدد العبدالعالي على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية في وسائل المواصلات، وتجنب الأماكن المزدحمة وعدم مشاركة الأدوات الشخصية وتجنب الباعة الجائلين، والتأكد من أماكن ألعاب الأطفال والتخلص من النفايات في الأماكن المخصصة، وأخيرًا ضرورة عزل الشخص لنفسه عند الشعور بالأعراض.

وفي سياق مختلف أكد متحدث الصحة أنه لم يتم رصد أي عودة للإصابة بكورونا لأي متعاف من الفيروس في المملكة.

وأمس الخميس، أكد وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية أن الكمامات بمختلف أنواعها جزء مهم من إجراءات الوقاية في هذه المرحلة مع الإجراءات الأخرى، مشدداً على قدرتها على منع انتقال العدوى.

من جهته، كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية، جراح الجراح، أمس الخميس، أن هناك 9 مصانع موزعة على مناطق ومحافظات المملكة، يصل إنتاجها اليومي إلى مليونين ونصف المليون كمامة يومياً، لتغذية احتياجات السوق السعودي، تشمل متطلبات الممارسين الصحيين في المستشفيات والقطاعات والمراكز الصحية ومنشآت العمل الحكومية والخاصة، والمواطنين للتصدي بكل الوسائل والطرق لهذه الجائحة.

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