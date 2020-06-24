السعودية: تسجيل 3123 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: الرياض - واس

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3123 إصابة جديدة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 167267 حالة، من بينها 53083 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (2129) حالة حرجة، والبقية حالاتهم مطمئنة, كما سجلت 2912 حالة تعافٍ جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 112797 حالة.

وأضافت الوزارة أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 1387 حالات، بإضافة 41 حالة وفاة جديدة. وفيما يخص الفحوصات المخبرية في المملكة أشارت الوزارة إلى أنه تم إضافة فحوص جديدة بعدد 34511 فحصاً جديداً ليصل إجمالي عدد الفحوص المخبرية التأكيدية لهذا الفيروس حتى الآن إلى 1442019 فحصاً.

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