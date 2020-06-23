عبدالله بن زايد ووزير خارجية تركمانستان يبحثان علاقات الصداقة وجهود البلدين لاحتواء تداعيات جائحة "كورونا"

المصدر: أبوظبي - وام

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال اتصال مرئي مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية تركمانستان رشيد ميريدوف، العلاقات الثنائية وسبل دفع آفاق التعاون المشترك بين البلدين الصديقين في العديد من المجالات ومنها السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية والدبلوماسية والتعليم والابتكار والتكنولوجيا والأمن الغذائي والمواصلات والنفط والغاز والدراسات والبحث العلمي.

كما بحثا خلال الاتصال المرئي تطورات الأوضاع في المنطقة وجهود دولة الإمارات وتركمانستان لاحتواء تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19".

وفي هذا الصدد .. أكد سموه ورشيد ميريدوف على أهمية التعاون والتنسيق القائم بين البلدين الصديقين على صعيد تبادل الخبرات البحثية وتبني الفحوصات المتقدمة للكشف على المصابين بالفيروس بالإضافة إلى دعم الجهود العالمية للتوصل إلى لقاح لـ "كوفيد - 19".

كما أكدا على أهمية التعاون والتضامن الدولي في محاربة جائحة فيروس كورونا المستجد والعمل على التصدي لتأثيراته وتداعياته على مختلف الأصعدة.

وأكد الجانبان أيضا على أهمية مواصلة تبادل الزيارات بين البلدين على مختلف الأصعدة بما يسهم في تعزيز التعاون المشترك في المجالات كافة وأشارا إلى أهمية التعاون في إطار المنظمات الدولية.

وحمل رشيد ميريدوف سموه -خلال الاتصال المرئي- تحيات رئيس جمهورية تركمانستان قربان قولي بيردي محمدوف إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنياته لدولة الإمارات مزيدا من التقدم والازدهار.

ونقل سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان لميردوف تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى قربان قولي بيردي محمدوف وتمنياتهم لتركمانستان الصديقة التقدم والرخاء.

وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الحرص على تطوير وتعزيز التعاون المشترك بين دولة الإمارات وتركمانستان انطلاقا من العلاقات المتميزة التي تجمع بين قيادتي وشعبي البلدين الصديقين .

وأثنى على التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها تركمانستان لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

وأشاد سموه بالتزام الجالية التركمانية المقيمة في الدولة بالإجراءات والتدابير التي تم اتخاذها خلال التعامل مع تداعيات الجائحة.

حضر الاتصال المرئي .. مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية والتجارية عبدالناصر جمال الشعالي وسفير تركمانستان لدى الدولة ساردار ماميت جاراجايف وقنصل عام تركمانستان في دبي أخلاص غلدي أمانوف وعدد من المسؤولين في كلا البلدين.

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