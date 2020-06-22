حريق في قاعدة أميركية كبيرة في اليابان

المصدر: متابعات - الإمارات اليوم

اندلع حريق في مستودع للمواد الخطرة في قاعدة عسكرية أميركية رئيسية بجزيرة أوكيناوا جنوبي اليابان صباح اليوم الاثنين، وفقا للجيش الأميركي.

بدأ الحريق صباح اليوم الاثنين في المستودع الواقع في الجزء الأوسط من قاعدة كادينا الجوية، واستمر لساعات قليلة، لكن تمت السيطرة عليه داخل محيط القاعدة، وفقا لبيان للقوات الجوية الأميركية.

وبث التلفزيون الياباني الرسمي لقطات لأعمدة رمادية سميكة من الدخان تتصاعد من المبنى.

وقال البيان إن المنطقة أغلقت، وتم اجلاء عسكريين مع سيطرة رجال الاطفاء على الحريق، مضيفا أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، ولا يزال سبب الحريق غير معروفة.

وكادينا هي أكبر قاعدة جوية أميركية في الشرق الأقصى، ويتمركز فيها أكثر من حوالي 50 ألف جندي أميركي باليابان بموجب اتفاقية أمنية ثنائية بين البلدين.

في إبريل، تسرب أكثر من 140 طنًا من مواد لمكافحة الحرائق يعتقد أنها مسببة للسرطان من محطة فوتينما البحرية، بينما أكدت وزارة الدفاع الأميركية أن نتائجها لأخذ عينات المياه أظهرت عدم وجود مشكلات كبيرة.

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