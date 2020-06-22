ترامب يتعرض لخدعة من مستخدمي "تيك توك"

المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لخدعة من قبل بعض مستخدمي تطبيق تيك توك في مؤتمره الانتخابي الأول، ما أثر بشكل كبير على عدد الحضور.

وأفادت تقارير اعلامية أن مراهقين ناشطين على تطبيق "تيك توك" قاموا بحجز عدد كبير من التذاكر لحضور المؤتمر الانتخابي على سبيل الدعابة دون أن تكون لديهم نية للذهاب.

وقال براد بارسكيل مدير حملة ترامب قبل الحدث إن هناك أكثر من مليون طلب للحصول على تذاكر لكن ظهرت مقاعد عديدة خاوية في الملعب الذي استضاف المؤتمر الانتخابي ويسع 19 ألف شخص .

وكان البيت الأبيض وعد بأن يشهد الحدث الذي رُوّج له بطريقة كبيرة، إقبالا كبيرا يصل إلى 100 ألف مناصر، لكن صورا بثتها تلفزيونات أظهرت شغور أقسام كبيرة من القاعة.

وقال تيم مورتو المتحدث باسم حملة ترامب في بيان لرويترز "اليساريون دائما ما يخدعون أنفسهم حين يظنون أنهم ماهرون. التسجيل لحضور مؤتمر انتخابي لا يعني سوى أنك حجزت عن طريق رقم هاتف".وأضاف "لكننا نشكرهم على إعطائنا أرقام التواصل معهم".

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