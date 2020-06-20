الجامعة العربية تعقد اجتماعاً عن بُعْد لبحث الوضع في ليبيا

المصدر: القاهرة - وام

طلبت مصر من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة، على مستوى وزراء الخارجية، لبحث تطورات الأوضاع في ليبيا، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفراس.

وقال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد بجامعة الدول العربية، إنه يجري، حالياً، التنسيق مع رئاسة الدورة الحالية (سلطنة عمان)، لتحديد موعد الاجتماع، والمتوقع له أن يكون خلال الأسبوع المقبل، بعد أن حصل الطلب المصري على التأييد المنصوص عليه في النظام الداخلي من جانب دول عدة.

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