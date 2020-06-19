حالات الإصابة بفيروس كورونا في السعودية تجاوزت 150 ألفا

المصدر: الرياض - وكالات

تجاوز عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في السعودية 150 ألفا اليوم الجمعة بعد زيادة في حالات الإصابة الجديدة خلال الأيام العشرة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الجمعة عن تسجيل 4301 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» ووفاة 45 حالة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وقالت الوزارة في بيان لها نشر على موقعها الرسمي اليوم الجمعة«أن إجمالي الحالات في المملكة وصل إلى 150292 حتى الآن».

كما تم تسجيل 1849 حالة تعافي جديدة، ليصل مجموع المتعافين إلى 95764 حالة.

وأوضحت أنه تم تسجيل 45 وفيات جديدة في المملكة، ليصل إجمالي الوفيات إلى 1184 حالة.

وبلغ إجمالي الحالات النشطة 53344 حالة، منها 1941 حالة حرجة.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية، الدكتور محمد العبدالعالي، اعلن في مؤتمر صحافي أمس الخميس أن وبائية المرض في أي منطقة جغرافية تتأثر بعوامل متعددة، منها سرعة الانتشار، وعدد الوفيات، وعدد الحالات الحرجة.

وذكر المتحدث أن عودة الحياة لا تعني أن الجائحة انتهت، موضحا أن الفيروس ينتشر ولا يوجد علاج له، ولذا فالمطلوب هو الحذر في التعامل من خلال تطبيق مجموعة من الإجراءات.

وشدد على أهمية التباعد الاجتماعي بتجنب المجموعات الكبيرة والحرص على وجود مسافة مترين من الآخرين وارتداء الكمامة والحرص على غسل اليدين والابتعاد عن ملامسة الأسطح أو لمس الوجه.

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